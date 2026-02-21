Protivofanziva je u toku: "Oslobođeno još 300 kvadratnih kilometara" FOTO

Ukrajinske snage oslobodile su 300 kvadratnih kilometara teritorije od ruske okupacije u novoj južnoj protivofanzivi, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski u intervjuu za agenciju Frans pres (AFP).

Objava predsednika Ukrajine dolazi u vreme dok se Kijev suočava sa sve većim pritiskom Sjedinjenih Država da povuče snage sa teritorija pod ukrajinskom kontrolom, kao deo dogovora sa Rusijom o okončanju rata, piše The Kyiv Independent. "Ne može se reći da gubimo rat. Iskreno, definitivno ga ne gubimo", rekao je Zelenski za AFP tokom intervjua u Kijevu, i dodao: "Pitanje je hoćemo li pobediti". Zelenski je naveo da Ukrajina napreduje duž južne linije fronta, ali