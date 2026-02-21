Protivofanziva je u toku: "Oslobođeno još 300 kvadratnih kilometara" FOTO

B92 pre 1 sat
Protivofanziva je u toku: "Oslobođeno još 300 kvadratnih kilometara" FOTO

Ukrajinske snage oslobodile su 300 kvadratnih kilometara teritorije od ruske okupacije u novoj južnoj protivofanzivi, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski u intervjuu za agenciju Frans pres (AFP).

Objava predsednika Ukrajine dolazi u vreme dok se Kijev suočava sa sve većim pritiskom Sjedinjenih Država da povuče snage sa teritorija pod ukrajinskom kontrolom, kao deo dogovora sa Rusijom o okončanju rata, piše The Kyiv Independent. "Ne može se reći da gubimo rat. Iskreno, definitivno ga ne gubimo", rekao je Zelenski za AFP tokom intervjua u Kijevu, i dodao: "Pitanje je hoćemo li pobediti". Zelenski je naveo da Ukrajina napreduje duž južne linije fronta, ali
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Ukrajina: Raketirano postrojenje u ruskoj Udmurtiji; Orban: Bez učešća Trampa nema uslova za mir

Ukrajina: Raketirano postrojenje u ruskoj Udmurtiji; Orban: Bez učešća Trampa nema uslova za mir

RTS pre 1 sat
Volodimir Zelenski: Ukrajina neće biti prepreka miru, Vašington vidi da je problem u Moskvi

Volodimir Zelenski: Ukrajina neće biti prepreka miru, Vašington vidi da je problem u Moskvi

Insajder pre 2 sata
Priprema novih pregovora Ukrajine i Rusije Zelenski: "Vašington vidi da problem leži u Moskvi"

Priprema novih pregovora Ukrajine i Rusije Zelenski: "Vašington vidi da problem leži u Moskvi"

Kurir pre 1 sat
"Ukrajina ne gubi rat"! Zelenski: Oslobodili smo 300 kvadratnih kilometara teritorije u novoj protivofanzivi!

"Ukrajina ne gubi rat"! Zelenski: Oslobodili smo 300 kvadratnih kilometara teritorije u novoj protivofanzivi!

Kurir pre 2 sata
Zelenski udara po Moskvi - Ukrajina neće popustiti

Zelenski udara po Moskvi - Ukrajina neće popustiti

B92 pre 2 sata
Zelenski: Vašington vidi da je Moskva prepreka miru

Zelenski: Vašington vidi da je Moskva prepreka miru

Politika pre 2 sata
UKRAJINSKA KRIZA: Jedanaest osoba povređeno u Rusiji u napadu dronom

UKRAJINSKA KRIZA: Jedanaest osoba povređeno u Rusiji u napadu dronom

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaIndependentAFPRusijaKijevVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Pao posle 44 godine zbog jedne greške! Zverski silovao i zadavio Saru (13), a sada ga odalo ovo: Ubica ide na doživotnu robiju…

Pao posle 44 godine zbog jedne greške! Zverski silovao i zadavio Saru (13), a sada ga odalo ovo: Ubica ide na doživotnu robiju

Blic pre 29 minuta
Tramp podiže globalne carine na 15 odsto uprkos presudi Vrhovnog suda

Tramp podiže globalne carine na 15 odsto uprkos presudi Vrhovnog suda

Danas pre 4 minuta
Loše vreme prekinulo potragu „Crnog jastreba“ za telima stradalih u lavini u Kaliforniji

Loše vreme prekinulo potragu „Crnog jastreba“ za telima stradalih u lavini u Kaliforniji

Danas pre 44 minuta
Ukrajinska diplomatija: Kijev odbacuje ultimature mađarske i slovačke vlade

Ukrajinska diplomatija: Kijev odbacuje ultimature mađarske i slovačke vlade

Danas pre 1 sat
(Video) "Koji manijak ovo naziva pomoć?!" Osvanuo jeziv snimak iz grada u kojem se vodila najkrvavija bitka u Ukrajini: Sve…

(Video) "Koji manijak ovo naziva pomoć?!" Osvanuo jeziv snimak iz grada u kojem se vodila najkrvavija bitka u Ukrajini: Sve potpuno sravnjeno sa zemljom

Blic pre 59 minuta