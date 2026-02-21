U Sarajevu i sedmi protest građana zbog tramvajske nesreće

Beta pre 1 sat

U Sarajevu je danas održan i sedmi protest građana zbog iskakanja iz šina tramvaja koji je srušio stajalište 12. februara kada je poginuo 23-godišnji student Erdoan Morankić, a teško povređena 17-godišnja srednjoškolka ostala bez noge.Demonstracije nekoliko hiljada građana, među kojima je bio veliki broj studenata i srednjoškolaca su počele u 12.00 časova ispred Zemaljskog muzeja BiH.

Učesnici protesta, između ostalog, zahtevaju objavljivanje imena odgovornih osoba i konkretne mere, uključujući rokove za rešavanje problema tramvajskog prevoza.

Demonstranti su blokirali saobraćaj na više mesta u Sarajevu i u povorci uzvikivali: "Lopovi, lopovi!", "Svi za jednog, jedan za sve!", "Ruke su vam krvave!", a prolazeći pored Tužilastva Kantona Sarajevo uzvikivali su "Birate li pravdu ili saučeništvo?", "Tužioci izađite napolje!".

Kolege nastradalog studenta Erdoana Morankića s Likovne akademije u Sarajevu priključili su se današnjem protestu, neki s crnim povezima preko očiju.

Plenum studenata Fakulteta političkih nauka u Sarajevu je ukazao da traže pravičan i transparentan proces u slučaju ove nesreće, kao i odgovornost svih koji su tome doprineli.

Tokom protesta govorili su i roditelji dece poginule proteklih godina zbog, kako su naveli, grešaka sistema.

Današnji protestni skup obezbeđivao je veliki broj policajaca, ali nisu zabeleženi incidenti.

Danas nije zakazano kada će biti novo okupljanje.

(Beta, 21.02.2026)