Đedović Handanović: Produžena licenca za rad NIS-u do 20. marta

Biznis.rs pre 12 minuta  |  Redakcija Biznis.rs
Pregovori između Gazprom Nefta i MOL-a se nastavljaju

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je večeras da je Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog ministarstva finansija produžila licencu za rad Naftnoj industriji Srbije (NIS) na 30 dana, do 20. marta. „NIS može da nastavi da doprema sirovu naftu, da je prerađuje u rafineriji u Pančevu i da nastavi redovno da snabdeva tržište naftnim derivatima“, navela je u saopštenju Đedović Handanović, prenosi Beta.
