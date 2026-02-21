Ministarstvo poljoprivrede: Usaglašeni sertifikati za izvoz goveđeg i ovčijeg mesa u Tunis

značajan korak u daljem otvaranju novih tržišta na afričkom kontinentu

Uprava za veterinu uspešno je usaglasila veterinarske sertifikate za izvoz goveđeg i ovčijeg mesa u Tunis, čime je napravljen značajan korak u daljem otvaranju novih tržišta na afričkom kontinentu, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Navedeno je da su, sem izvoza mesa, u toku finalni pregovori za izvoz živih goveda i ovaca, kao i da je Uprava za veterinu u potpunosti spremna da odgovori strogim zahtevima tuniskih nadležnih