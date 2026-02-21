(Foto, video) Alarmantno stanje u Ivanjici: Zveri upadaju na groblje, pa kopaju rupe do samih grobova: Sve ih je više, građani uznemireni

Blic pre 6 sati
(Foto, video) Alarmantno stanje u Ivanjici: Zveri upadaju na groblje, pa kopaju rupe do samih grobova: Sve ih je više, građani…

Jazavci prave ozbiljne probleme na groblju u Ivanjici, kopajući rupe oko grobova.

Postoji zabrinutost da bi naseljavanje i razmnožavanje jazavaca izazvalo još veće štete Jazavci poslednjih nedelja prave ozbiljne probleme na ivanjičkom groblju, kopaju rupe do samih grobova, a komunalni radnici Ivanjice morali su čak i da ponovo betoniraju prilaze pojedinim parcelama. Broj divljih životinja je u porastu, a situacija je, kako navode nadležni, alarmantna. Hitno se traže rešenja koje će zaštititi grobove, ali i obezbediti human tretman jazavaca. Na
