Šok u Londonu: Britanska vlada povlači drastičan potez: Princ Endru zbog jezive afere sa Epstajnom gubi pravo na presto?!

Britanska vlada razmatra novi zakon za uklanjanje princa Endrua iz kraljevske linije nasleđivanja Svaka promena u liniji nasleđivanja mora biti dogovorena sa ostalim kraljevstvima Komonvelta Britanska vlada razmotriće donošenje novog zakona kako bi se Endru Mauntbaten-Vindzor, mlađi brat kralja Čarlsa, uklonio iz linije nasleđivanja prestola, javlja Skaj njuz pozivajući se na izvore. Takav potez bi se dogodio tek nakon što se završi tekuća policijska istraga protiv