Šok u Londonu: Britanska vlada povlači drastičan potez: Princ Endru zbog jezive afere sa Epstajnom gubi pravo na presto?!

Blic pre 4 sati
Britanska vlada razmatra novi zakon za uklanjanje princa Endrua iz kraljevske linije nasleđivanja Svaka promena u liniji nasleđivanja mora biti dogovorena sa ostalim kraljevstvima Komonvelta Britanska vlada razmotriće donošenje novog zakona kako bi se Endru Mauntbaten-Vindzor, mlađi brat kralja Čarlsa, uklonio iz linije nasleđivanja prestola, javlja Skaj njuz pozivajući se na izvore. Takav potez bi se dogodio tek nakon što se završi tekuća policijska istraga protiv
Danas pre 5 sati
