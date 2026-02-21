Teška nesreća na pruzi Subotica-Beograd: Voz naleteo na pešaka, saobraćaj prekinut

Pruga će biti ponovo otvorena kada se završi uviđaj Za sada nema dodatnih informacija o nesreći "Srbijavoz" obavestila je korisnike usluga da je danas, došlo do prekida saobraćaja voza na relaciji Subotica-Beograd centar, usled naleta voza na nepoznato lice. Voz koji je pošao iz Subotice za Beograd centar u 18:00 časova, stoji od 18:50 časova, između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca, do otvaranja pruge. Za sada nema drugih detalja o nesreći.
