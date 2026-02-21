Janaf dobio novu licencu za nastavak transporta nafte prema NIS-u

Iz Jadranskog naftovoda (Janaf) u subotu su saopštili da je kompanija od američkih vlasti dobila još jedno produženje licence za transport sirove nafte prema rafineriji Naftne industrije Srbije (NIS) u Pančevu.

Nova licenca važi do 20. marta. Janafova isporuka nafte prema Srbiji ugrožena je već neko vreme zbog američkih sankcija ruskom energetskom sektoru uvedenih početkom prošle godine. Ruski Gazprom Neft većinski je vlasnik srpske naftne kompanije, ali je Janaf tokom većeg dela 2025. uspevao da dobije posebne licence za nastavak transporta nafte prema NIS-u, kako bi se poštovao ugovor između Janafa i NIS-a koji na snazi od početka 2024. do kraja ove godine. Licenca je