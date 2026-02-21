Ambasadorka Francuske: Srbiji je potrebna suverena EU da bi branila svoje interese

Ambasadorka Francuske u Srbiji Florans Ferari izjavila je da je Evropska komisija ocenila da nedavne izmene pravosudnih zakona nisu u skladu sa procesom pristupanja, da bi Srbija trebalo da izražene zabrinutosti i preporuke uvaži i uzme u obzir, napominjući da je to suštinski važno za njen evropski put. „Francuska ostaje u potpunosti spremna da Srbiji pomogne na tom putu. Stoga, nekoliko francuskih međunarodnih tehničkih eksperata radi u pojednim srpskim