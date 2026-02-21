Ambasadorka Francuske: Srbiji je potrebna suverena EU da bi branila svoje interese

Danas pre 8 minuta  |  Beta
Ambasadorka Francuske: Srbiji je potrebna suverena EU da bi branila svoje interese
Ambasadorka Francuske u Srbiji Florans Ferari izjavila je da je Evropska komisija ocenila da nedavne izmene pravosudnih zakona nisu u skladu sa procesom pristupanja, da bi Srbija trebalo da izražene zabrinutosti i preporuke uvaži i uzme u obzir, napominjući da je to suštinski važno za njen evropski put. „Francuska ostaje u potpunosti spremna da Srbiji pomogne na tom putu. Stoga, nekoliko francuskih međunarodnih tehničkih eksperata radi u pojednim srpskim
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Ambasadorka Francuske: Odnosi dve zemlje jačaju, podrška ulaska Srbije u EU je u središtu odnosa

Ambasadorka Francuske: Odnosi dve zemlje jačaju, podrška ulaska Srbije u EU je u središtu odnosa

RTV pre 3 minuta
Ferari: „Srbija da uvaži zabrinutost zbog izmena pravosudnih zakona, važno za njen evropski put“

Ferari: „Srbija da uvaži zabrinutost zbog izmena pravosudnih zakona, važno za njen evropski put“

Serbian News Media pre 28 minuta
Ferari: EU i njenim članicama potrebna i snažna i demokratska Srbija

Ferari: EU i njenim članicama potrebna i snažna i demokratska Srbija

Radio 021 pre 23 minuta
Ambasadorka Francuske: Srbija da uvaži zabrinutost zbog izmena pravosudnih zakona

Ambasadorka Francuske: Srbija da uvaži zabrinutost zbog izmena pravosudnih zakona

N1 Info pre 1 sat
Ambasadorka Francuske: Srbija da uvaži zabrinutost zbog izmena pravosudnih zakona, važno za njen evropski put

Ambasadorka Francuske: Srbija da uvaži zabrinutost zbog izmena pravosudnih zakona, važno za njen evropski put

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FerariEUEvropska komisijaFrancuska

Politika, najnovije vesti »

Ambasadorka Francuske: Odnosi dve zemlje jačaju, podrška ulaska Srbije u EU je u središtu odnosa

Ambasadorka Francuske: Odnosi dve zemlje jačaju, podrška ulaska Srbije u EU je u središtu odnosa

RTV pre 3 minuta
Gogić: EU ne odustaje od dijaloga Beograda i Prištine jer je to neuralgična tačka Zapadnog Balkana

Gogić: EU ne odustaje od dijaloga Beograda i Prištine jer je to neuralgična tačka Zapadnog Balkana

Danas pre 8 minuta
Ambasadorka Francuske: Srbiji je potrebna suverena EU da bi branila svoje interese

Ambasadorka Francuske: Srbiji je potrebna suverena EU da bi branila svoje interese

Danas pre 8 minuta
Ferari: „Srbija da uvaži zabrinutost zbog izmena pravosudnih zakona, važno za njen evropski put“

Ferari: „Srbija da uvaži zabrinutost zbog izmena pravosudnih zakona, važno za njen evropski put“

Serbian News Media pre 28 minuta
Vučić na magarećoj klupi: Evropska politika daj šta daš

Vučić na magarećoj klupi: Evropska politika daj šta daš

Vreme pre 48 minuta