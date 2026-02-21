NUNS: Pretnje redakciji Jugpress, tužilaštvo i policija da hitno reaguju

Danas pre 11 minuta  |  Beta
NUNS: Pretnje redakciji Jugpress, tužilaštvo i policija da hitno reaguju
Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) osudilo je danas „pretnje i govor koji podstiče netrpeljivost i nasilje upućene redakciji Jugpressa, koje su stigle kao reakcija na njihov izveštaj sa protesta održanog u sredu u Leskovcu“. „Ovakve poruke predstavljaju direktan pokušaj zastrašivanja novinara i imaju za cilj da utiču na uređivačku slobodu i pravo javnosti da bude informisana“, upozorio je NUNS, prenoseći pretnje, poslate sa aplikacije Mesindžer, u kojima su
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

NUNS: Pretnje redakciji Jugpress – tužilaštvo i policija da hitno reaguju

NUNS: Pretnje redakciji Jugpress – tužilaštvo i policija da hitno reaguju

Jugmedia pre 50 minuta
NUNS: Pretnje redakciji Jugpress - tužilaštvo i policija da hitno reaguju

NUNS: Pretnje redakciji Jugpress - tužilaštvo i policija da hitno reaguju

N1 Info pre 2 sata
NUNS: Pretnje redakciji Jugpress, tužilaštvo i policija da hitno reaguju

NUNS: Pretnje redakciji Jugpress, tužilaštvo i policija da hitno reaguju

Serbian News Media pre 1 sat
Pretnje redakciji Jugpress, tužilaštvo i policija da hitno reaguju

Pretnje redakciji Jugpress, tužilaštvo i policija da hitno reaguju

Nova pre 2 sata
NUNS: Pretnje redakciji Jugpress, tužilaštvo i policija da hitno reaguju

NUNS: Pretnje redakciji Jugpress, tužilaštvo i policija da hitno reaguju

Nedeljnik pre 1 sat
NUNS: Pretnje redakciji JUGpress – tužilaštvo i policija da hitno reaguju

NUNS: Pretnje redakciji JUGpress – tužilaštvo i policija da hitno reaguju

Jug press pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

LeskovacTužilaštvo

Regioni, najnovije vesti »

Rukometaši iz Leskovca večeras dočekuju ekipu Jugovića

Rukometaši iz Leskovca večeras dočekuju ekipu Jugovića

Jugmedia pre 35 minuta
Dašić: Mlekari Kamenice dobiće asfalt na proleće

Dašić: Mlekari Kamenice dobiće asfalt na proleće

InfoKG pre 35 minuta
Gradonačelnik obišao porodicu sa šestoro dece: „Srbijašume“ obezbedile ogrev za devet porodica u Nišu [VIDEO]

Gradonačelnik obišao porodicu sa šestoro dece: „Srbijašume“ obezbedile ogrev za devet porodica u Nišu [VIDEO]

Glas juga pre 0 minuta
U Putokazu za mame i tate o „Dečjem Sretenju“ u Topoli

U Putokazu za mame i tate o „Dečjem Sretenju“ u Topoli

RTK pre 0 minuta
Džemat Velike Župe pokrenuo donatorsku akciju sakupljanja novca za završetak radova na Islamskom centru

Džemat Velike Župe pokrenuo donatorsku akciju sakupljanja novca za završetak radova na Islamskom centru

PP media pre 25 minuta