Danas pre 4 sati  |  BBC News na srpskom
OFAK produžio licencu NIS-u do 20. marta, kaže ministarka energetike
Dok se čeka odobrenje Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država (OFAK) sporazuma ruske kompanije Gaspromnjeft i mađarskog MOL-a o prodaji većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), ministarka energetike i rudarstva Srbije je objavila da je OFAK još jednom produžio operativnu licencu za rad do 20. marta. „NIS može da nastavi da doprema sirovu naftu, da je prerađuje u rafineriji u Pančevu i da nastavi redevno
Danas pre 5 sati
Danas pre 6 sati
