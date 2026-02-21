Policija zaplenila skoro 700 kilograma duvana u dve odvojene akcije

Danas pre 5 sati  |  RTS
Policija zaplenila skoro 700 kilograma duvana u dve odvojene akcije

U dve odvojene akcije, policija je danas pronašla oko 700 kilograma duvana i uhapsila dve osobe osumnjičene za nedozvoljen promet akciznih proizvoda i nedozvoljeno skladištenje robe.

Policija je na teritoriji Bajine Bašte uhapsila N. J. J. (36) iz Šapca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda i tako oštetio budžet Republike Srbije za 2.929.160 dinara, prenosi RTS. Policija tokom redovne terenske kontrole duž granice, na teritoriji Bajine Bašte, zaustavila teretno motorno vozilo kojim je upravljao osumnjičeni i u tovarnom delu vozila, pronašla 52 džaka sa rezanim duvanom, ukupne težine 260
Blic pre 1 sat
RTS Šabac Budžet akcize

Blic pre 1 sat
Danas pre 5 sati