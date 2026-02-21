Protesti u Albaniji: Demonstranti bacali molotovljeve koktele i pirotehnička sredstva na kancelariju Edija Rame

Policija u Tirani ispaljivala je suzavac i upotrebila vodene topove u sukobima danas sa opozicionim demonstrantima koji su tražili ostavku albanske vlade posle navoda o koprupciji protiv zamenice premijera.

Demonstranti su bacali molotovljeve koktele i pirotehnička sredstva na kancelariju premijera Edija Rame a policija je uzvratila suzavcem i vodenim topovima. Političke tenzije su eskalirale od decembra kada je specijalni tužilac optužio Raminu zamenicu Belindu Baluku za navodno mešanje u javne tendere za vodeće infrastrukturne projekte kojim su favorizovane određene kompanije, što Baluku negira. Hiljade pristalica opozicone Demokratske stranke uzvikivali su „Rama