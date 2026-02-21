„Ratni izveštač, srpski zet i kritičar N1“: Ko je Brent Sadler, glavni izvršni urednik vesti u novoj kompaniji koja obuhvata i Danas?

Danas pre 54 minuta  |  Jelena Diković
„Ratni izveštač, srpski zet i kritičar N1“: Ko je Brent Sadler, glavni izvršni urednik vesti u novoj kompaniji koja obuhvata i…

Adria News Network (ANN) zvanično je započela rad u okviru Adria News S.à r.l, „objedinjujući 14 vodećih televizijskih, štampanih i digitalnih informativnih brendova, među kojima je i Danas.

ANN je, kako se navodi, uspostavljen u okviru novog sistema korporativnog upravljanja za medijski portfolio United Group, kojim se uvodi nadzor nezavisnog Upravnog odbora, jasno definisano uređivačko rukovođenje i dodatno ojačani mehanizmi zaštite pri donošenju odluka u redakcijama. Adria News Network uvodi, kako kažu, dodatne mehanizme zaštite uređivačke nezavisnosti za televizijske, štampane i digitalne medije u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji
Haos u Hrvatskoj: Maloletnik pokušao da pregazi policajca, pa mu nudio mito da se izvuče

Blic pre 14 minuta
Blic pre 3 sata
SEEbiz pre 3 sata
Euronews pre 5 sati
Blic pre 6 sati
SEEbiz pre 7 sati
Dnevnik pre 7 sati

Ključne reči

Crna GoraBosnaHercegovinaHrvatskaBosna i Hercegovina

Danas pre 54 minuta
Radar pre 49 minuta
Danas pre 19 minuta
Kurir pre 39 minuta
Blic pre 34 minuta