Stojaković: Potpuno smo fokusirani, verujem u našu mladost

Danas pre 42 minuta  |  Beta
Stojaković: Potpuno smo fokusirani, verujem u našu mladost
Trener Partizan Nenad Stojaković izjavio je danas uoči 178. večitog derbija da njegova ekipa može da funkcioniše jedino uz maksimalan angažman svih igrača, ističući da su crno-beli već danima potpuno fokusirani na duel sa Crvenom zvezdom.Derbi će biti odigran u nedelju od 17 časova na stadionu „Rajko Mitić“, a Stojaković je naglasio da je Partizan praktično još od završetka utakmice sa Spartakom u potpunosti usmeren ka duelu protiv Zvezde. „Protivnik je šampion
