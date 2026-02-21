Stojaković: Potpuno smo fokusirani, verujem u našu mladost

Trener Partizan Nenad Stojaković izjavio je danas uoči 178. večitog derbija da njegova ekipa može da funkcioniše jedino uz maksimalan angažman svih igrača, ističući da su crno-beli već danima potpuno fokusirani na duel sa Crvenom zvezdom.Derbi će biti odigran u nedelju od 17 časova na stadionu „Rajko Mitić“, a Stojaković je naglasio da je Partizan praktično još od završetka utakmice sa Spartakom u potpunosti usmeren ka duelu protiv Zvezde. „Protivnik je šampion