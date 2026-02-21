Vrhovni sud Sjedinjenih Država poništio carine, Tramp najavio nove

Vrhovni sud presudio je protiv carina američkog predsednika Donalda Trampa, koje su stupile na snagu 2025. godine, sa šest glasova za i tri protiv.

Međutim, on je najavio druge metode i nove carine od 10 odsto. Tramp je prekoračio ovlašćenja kada je koristio zakon iz 1977. godine o vanrednoj situaciji (IEEPA) za uvođenje recipročnih carina širom sveta, dodali su. Taj zakon omogućava da, u slučaju proglašenja vanredne situacije, postoji kontrola ekonomske i trgovinske saradnje sa drugim zemljama. Ako se Trampovoj administraciji dozvoli da prevlada sa strategijom o carinama, ona bi „zamenila dugogodišnju