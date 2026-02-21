Srbobranac pred novim podvigom: Zvezdin Magiko juri Toplaka u 178. večitom derbiju

Pred fudbalerima Crvene zvezde je 178. večiti derbi, koji će biti odigran u nedelju od 17 časova.

Aleksandar Katai je u prvenstvenim večitim derbijima do sada postigao pet golova i nalazi se na korak od izjednačenja sa Ivanom Toplakom, koji je šest puta bio precizan protiv večitog rivala u duelima nacionalnog prvenstva. Prvi gol u večitim derbijima, Katai je postigao 12. septembra 2015. godine u okviru devetog kola Superlige Srbije, a od tada je više puta preuzimao odgovornost u najvažnijim trenucima. Poslednji put u prvenstvenom derbiju precizan je bio u prvom