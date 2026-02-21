(Video) Srpsko veče u NBA ligi: Ovacije za Topića, Jokić blistao, Vukčević odličan

Srpski košarkaš Nikola Jokić postigao je 32 poena u rekordnoj pobedi Denvera od 54 poena razlike na gostovanju Portlandu - rezultat je bio 157:103.

Jokić je uz 32 poena imao i devet skokova i sedam asistencija za 29 i po minuta na terenu. Značajan doprinos dao je i Džamal Marej sa 25 poena. Džulijan Stroter i Tim Hardavej Džunior dodali su po 19 poena. Kod Portlanda je najefikasniji bio Džru Holidej sa 19 poena. Deni Avdija zabeležio je 15 poena, 13 asistencija i sedam skokova. Košarkaši Oklahome savladali su Bruklin rezultatom 105:86, a srpski košarkaš Nikola Topić je na terenu proveo 11 minuta, upisao devet