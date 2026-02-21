(Video) Srpsko veče u NBA ligi: Ovacije za Topića, Jokić blistao, Vukčević odličan

Dnevnik pre 2 sata
(Video) Srpsko veče u NBA ligi: Ovacije za Topića, Jokić blistao, Vukčević odličan

Srpski košarkaš Nikola Jokić postigao je 32 poena u rekordnoj pobedi Denvera od 54 poena razlike na gostovanju Portlandu - rezultat je bio 157:103.

Jokić je uz 32 poena imao i devet skokova i sedam asistencija za 29 i po minuta na terenu. Značajan doprinos dao je i Džamal Marej sa 25 poena. Džulijan Stroter i Tim Hardavej Džunior dodali su po 19 poena. Kod Portlanda je najefikasniji bio Džru Holidej sa 19 poena. Deni Avdija zabeležio je 15 poena, 13 asistencija i sedam skokova. Košarkaši Oklahome savladali su Bruklin rezultatom 105:86, a srpski košarkaš Nikola Topić je na terenu proveo 11 minuta, upisao devet
Bogdan sa klupe gledao Dončićev šou! Spektakularan derbi LA pripao Lejkersima, čudesni Luka brojao do 38! (video)

"Jednostavno - desilo se" Jokić posle istorijske pobede i još jedne monstruozne partije: Osetio sam da me ide!

(Video) Jokić ubacio 32 poena, ali aplauz ide Topiću: Učinak naših igrača u NBA ligi

VIDEO Još jedan trijumf Nikole Jokića i Denvera: Ispisana istorija Nagetsa

Jokić o „Kineskom Jokiću“: Sećam se kako je bilo meni…

"Nema za mene odmora na ovom svetu": Jokić nasmejao novinare do suza

Sjajna noć za Srbe: Blistao i Tristan Vukčević!

Želja jača i od slomljenog prsta: Milutinov ne želi da propusti meč sa Panatinaikosom!

Medić pred borbom karijere - Nil čeka Srbina u Teksasu

Odrđene sudije za meč zvezda - Mega! Evo ko će deliti pravdu u finalu Kupa!

Braća Markes na vrhu u Buriramu, Kvartararo u ozbiljnom problemu

Amerikanci najokretniji: Ekipno zlato ide u SAD

