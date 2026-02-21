(Video) Stravičan prizor kod Čačka zakucao se BMW-om u mercedes, četvoro povređeno, među kojima i dvoje dece

ČAČAK: Tokom popodnevnih sati u čačanskom naselju Trbušani dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su povređene četiri osobe, među kojima je dvoje dece.

Svi povređeni su vozilom Hitne pomoći prevezeni u Opštu bolnicu u Čačku radi daljih pregleda i zbrinjavanja. Prema prvim informacijama sa terena, u sudaru su učestvovala dva putnička vozila, marke BMW i mercedes. – BMW je drugi automobil sustigao velikom brzinom, a zatim se začuo se jak i udarac. Prednji deo BMW-a je potpuno smrskan, a zadnji kraj Mercedesa uništen – naveo je za RINU izvor upoznat sa slučajem.