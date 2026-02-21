Afrička kuga svinja potvđena u Topoli, sprovode se neophodne mere

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
Afrička kuga svinja potvđena u Topoli, sprovode se neophodne mere

Bolest afričke kuge svinja potvrđena je na području Opštine Topola, a oblast u poluprečniku od tri kilometra oko žarišta zaraze u naselju Jelenac proglašena je zaraženim područjem, navodi se u današnjem rešenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprave za veterinu.

Zaražena zona obuhvata naseljena mesta Jelenac, Maskar i Belosavci, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Opštine Topola. "U skladu sa donetim rešenjem, veterinarske službe su u saradnji sa Opštinom Topola preduzele sve neophodne mere po nalogu nadležnih republičkih institucija", ističe se u saopštenju. Kako se navodi, na ulazima i izlazima iz sela Jelenac postavljene su dezinfekcione barijere radi preventivnog delovanja i sprečavanja eventualnog širenja
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Da li afrička kuga svinja preti i Mačvi? Uvedene ove mere biozaštite, upućen apel stočarima

Da li afrička kuga svinja preti i Mačvi? Uvedene ove mere biozaštite, upućen apel stočarima

Kurir pre 1 sat
Opština Topola: Područje oko mesta Jelenac proglašeno zaraženim od afričke kuge svinja

Opština Topola: Područje oko mesta Jelenac proglašeno zaraženim od afričke kuge svinja

N1 Info pre 2 sata
Opština Topola: Područje oko mesta Jelenac proglašeno zaraženim od afričke kuge svinja

Opština Topola: Područje oko mesta Jelenac proglašeno zaraženim od afričke kuge svinja

Serbian News Media pre 3 sata
Afrička kuga svinja ponovo u Srbiji: Evo gde je žarište

Afrička kuga svinja ponovo u Srbiji: Evo gde je žarište

Dnevnik pre 3 sata
Područje kod Topole proglašeno zaraženim od afričke kuge svinja

Područje kod Topole proglašeno zaraženim od afričke kuge svinja

Radio 021 pre 3 sata
Afrička kuga svinja potvđena u Topoli

Afrička kuga svinja potvđena u Topoli

Politika pre 3 sata
Afrička kuga svinja potvrđena u Topoli, sprovode se neophodne mere

Afrička kuga svinja potvrđena u Topoli, sprovode se neophodne mere

Insajder pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TopolaPoljoprivredaafrička kuga

Regioni, najnovije vesti »

U drugoj nedelji februara više od 8.500 slučajeva oboljenja sličnih gripu

U drugoj nedelji februara više od 8.500 slučajeva oboljenja sličnih gripu

Radio 021 pre 50 minuta
Iz budžeta isplaćeno 54,7 miliona dinara

Iz budžeta isplaćeno 54,7 miliona dinara

Jug press pre 45 minuta
(Foto) Drama u Preljini: Voda samo što ne uđe u kuće, nabujala reka ušla u dvorišta, meštani u panici: Nove padavine prete da…

(Foto) Drama u Preljini: Voda samo što ne uđe u kuće, nabujala reka ušla u dvorišta, meštani u panici: Nove padavine prete da potope sve

Blic pre 15 minuta
Turistička ponuda Zapadne Srbije na 47. Međunarodnom sajmu turizma

Turistička ponuda Zapadne Srbije na 47. Međunarodnom sajmu turizma

Užice.net pre 54 minuta
Građani najavili pomoć u potrazi nestalih ribara, policija poručuje: Biće vraćeni sa jezera Barje

Građani najavili pomoć u potrazi nestalih ribara, policija poručuje: Biće vraćeni sa jezera Barje

Glas juga pre 1 sat