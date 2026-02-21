Orban: Bez američkog učešća, nema realnog puta ka miru u rusko-ukrajinskom ratu

Bez američkog učešća, nema realnog puta ka miru u rusko-ukrajinskom ratu, rekao je danas mađarski premijer Viktor Orban.

On je napisao na platformi Iks da je Mađarska uz Sjedinjene Američke Države i poručio američkom predsedniku Donaldu Trampu da samo nastavi da ulaže napore u rešavanje sukoba u Ukrajini. "Nažalost, Brisel trenutno nije u stanju da nas približi miru i umesto toga je zauzet igranjem vatrom", poručio je Orban. Na konferenciji za novinare nakon sastanka Odbora za mir u Vašingtonu u četvrtak, Orban je izjavio da se plaši da će Tramp odustati od pokušaja da reši sukob u