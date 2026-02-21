Hitno saopštenje Crvene zvezde, ovo morate da znate ako želite na utakmicu: Očekuje se poseta kakva skoro nije viđena na derbiju!

Hot sport pre 1 sat
Hitno saopštenje Crvene zvezde, ovo morate da znate ako želite na utakmicu: Očekuje se poseta kakva skoro nije viđena na…

Evo šta je poručio klub! Fudbalski klub Crvena zvezda obavestio je javnost da će se večiti derbi protiv Partizana odigrati u nedelju, 22. februara, sa početkom u 17 časova na stadionu „Rajko Mitić“, te je uputio važne instrukcije svim posetiocima utakmice.

Iz kluba su naglasili da neće biti moguć prolaz sa zapadne strane stadiona na južnu i obrnuto, jer će taj prostor biti zatvoren zbog dolaska gostujućih navijača. Takođe, svaka osoba, bez obzira na godine, mora imati važeću kartu za utakmicu. Crvena zvezda je istakla da nije dozvoljeno da dve osobe zajedno prolaze kroz „češalj“ prilikom ulaska na stadion, te da klub neće snositi odgovornost u slučaju eventualnih povreda nastalih na taj način. Kapije stadiona biće
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

"Spremni smo za derbi kao da sutra ne postoji": Ovako je Stanković najavio meč protiv Partizana.

"Spremni smo za derbi kao da sutra ne postoji": Ovako je Stanković najavio meč protiv Partizana.

Mondo pre 10 minuta
Emotivni Stanković o Siniši Mihajloviću, otkrio da će Zvezda imati dva posebna navijača na 178. večitom derbiju

Emotivni Stanković o Siniši Mihajloviću, otkrio da će Zvezda imati dva posebna navijača na 178. večitom derbiju

Nova pre 5 minuta
Uživo: Vojvodina - Novi Pazar: Spektakl u Novom Sadu, vraća se Nenad Lalatović

Uživo: Vojvodina - Novi Pazar: Spektakl u Novom Sadu, vraća se Nenad Lalatović

Mondo pre 10 minuta
Stanković: "Niko ne može da me ubedi da će Lil biti teži od derbija, tad daješ sve!"

Stanković: "Niko ne može da me ubedi da će Lil biti teži od derbija, tad daješ sve!"

Sportske.net pre 49 minuta
Stanković: "Večiti derbi" je teži od Lila, jedna utakmica u nizu do našeg cilja

Stanković: "Večiti derbi" je teži od Lila, jedna utakmica u nizu do našeg cilja

RTS pre 36 minuta
Lil ne može biti teži za nas od derbija, znamo naše ciljeve jako dobro: Dejan Stanković najavio meč koji možda i rešava sezonu!…

Lil ne može biti teži za nas od derbija, znamo naše ciljeve jako dobro: Dejan Stanković najavio meč koji možda i rešava sezonu!

Hot sport pre 50 minuta
Stanković pred Partizan: Bez euforije – u derbiju dajemo sve

Stanković pred Partizan: Bez euforije – u derbiju dajemo sve

Vesti online pre 26 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaPartizanderbi

Vojvodina, najnovije vesti »

Od ponedeljka nova grupa za odvikavanje od pušenja

Od ponedeljka nova grupa za odvikavanje od pušenja

NoviSad.com pre 5 minuta
DEVET MESECI IZOLACIJE: Farkaždin i Idvor bez prevoza – građani pozvali gradonačelnika na sastanak! Farkaždin i Idvor bez…

DEVET MESECI IZOLACIJE: Farkaždin i Idvor bez prevoza – građani pozvali gradonačelnika na sastanak! Farkaždin i Idvor bez prevoza

Volim Zrenjanin pre 11 minuta
Emotivni Stanković o Siniši Mihajloviću, otkrio da će Zvezda imati dva posebna navijača na 178. večitom derbiju

Emotivni Stanković o Siniši Mihajloviću, otkrio da će Zvezda imati dva posebna navijača na 178. večitom derbiju

Nova pre 5 minuta
"Spremni smo za derbi kao da sutra ne postoji": Ovako je Stanković najavio meč protiv Partizana.

"Spremni smo za derbi kao da sutra ne postoji": Ovako je Stanković najavio meč protiv Partizana.

Mondo pre 10 minuta
Uživo: Vojvodina - Novi Pazar: Spektakl u Novom Sadu, vraća se Nenad Lalatović

Uživo: Vojvodina - Novi Pazar: Spektakl u Novom Sadu, vraća se Nenad Lalatović

Mondo pre 10 minuta