Palačinke za finale: Zvezdini stranci pokazali šta znači biti tim!

Sjajna hemija u ekipi Zvezde! Posle velike pobede nad Spartakom u polufinalu Kupa Radivoja Koraća, trojica košarkaša Crvene zvezde odlučila su da veče učine posebnim – ne zbog sebe, već zbog najmlađih.

Kodi Miler-Mekintajer, Džordan Nvora i Džered Batler poveli su Zvezdine najmlađe košarkaše na palačinke kako bi zajedno obeležili njihov debi u Kupu i plasman u veliko finale protiv Mege. A post shared by . (@kkcz.rs) Na papiru – sitnica. U stvarnosti – pokazatelj atmosfere koja vlada u svlačionici crveno-belih. Zvezda je protiv tima iz Subotice uspela da preokrene tok utakmice i zakaže još jedno finale Kupa u nizu. Podsećanja radi, utakmica između Crvene zvezde i