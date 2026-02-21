Sesk fabregas će biti najbolji trener na svetu: U Juventusu ništa sem dresova ne valja, Komo poslao Staru damu u dom!

Hot sport pre 1 sat
Sesk fabregas će biti najbolji trener na svetu: U Juventusu ništa sem dresova ne valja, Komo poslao Staru damu u dom!

Baš loše izdanje Juvea! Juventus je doživeo bolan poraz na svom terenu pošto je u 26. kolu Serije A izgubio od Koma rezultatom 0:2.

Torinski velikan izašao je na teren u svojim klasičnim crno-belim dresovima, ali osim tradicije na grudima – malo toga je funkcionisalo. Gosti su odigrali hrabro i disciplinovano, poveli su preko Albanca Mergima Vojvodine već nakon deset minuta igre a ključni trenutak dogodio se u 61. minutu kada je Maksans Kakeré pogodio za duplu prednost, kada se znalo da Juve ne može nazad. Do kraja meča Juventus nije uspeo da pronađe odgovor, a Komo je potvrdio veliku pobedu i
