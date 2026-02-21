Američka vojska izvršila napad na još jedan brod koji navodno prevozi drogu, ubijene tri osobe
Insajder pre 43 minuta
Američka vojska saopštila je da je izvršila još jedan napad na brod na istočnom Pacifiku, za koji je navela da je prevozio drogu, a u napadu su ubijene tri osobe.
Južna vojna komanda SAD saopštila je juče preko društvenih mreža da je "brod prolazio duž poznate rute za trgovine drogom u istočnom Pacifiku i bio je uključen u operacije trgovine drogom". Kako je saopšteno, u udaru su ubijene tri osobe. Uz objavu je priložen video koji pokazuje i trenutak kada je brod eksplodirao. S jučerašnjim udarom, broj poginulih u napadima administracije predsednika Donalda Trampa na brodove koji navodno prevoze drogu porastao je na najmanje