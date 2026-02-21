Američka vojska izvršila napad na još jedan brod koji navodno prevozi drogu: Ubijene tri osobe

Američka vojska saopštila je da je izvršila još jedan napad na brod na istočnom Pacifiku, za koji je navela da je prevozio drogu, a u napadu su ubijene tri osobe.

Južna vojna komanda SAD saopštila je juče preko društvenih mreža da je "brod prolazio duž poznate rute za trgovine drogom u istočnom Pacifiku i bio je uključen u operacije trgovine drogom". Kako je saopšteno, u udaru su ubijene tri osobe. Uz objavu je priložen video koji pokazuje i trenutak kada je brod eksplodirao. S jučerašnjim udarom, broj poginulih u napadima administracije predsednika Donalda Trampa na brodove koji navodno prevoze drogu porastao je na najmanje