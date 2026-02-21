Hoće li Amerika napasti Iran? Pripreme za rat dok traju pregovori

Američki predsednik Donald Tramp mogao bi da realizuje pretnje o napadu na Iran već ovog vikenda, s obzirom na sve prisutnije američko vojno prisustvo u regionu dok administracija vrši pritisak na Teheran da brzo postigne nuklearni sporazum.

Tramp je poslednjih nedelja upozoravao na mogućnost vojnog udara dok su njegovi pregovarači paralelno održavali posredničke razgovore sa iranskim zvaničnicima. Bela kuća je saopštila da bi postizanje nuklearnog sporazuma moglo sprečiti vojnu akciju, a administracija je čekala predlog iz Teherana. Visoki zvaničnici nacionalne bezbednosti SAD sastali su se 18. februara u Situacionoj sobi Bele kuće, a Tramp je 19. februara tokom sastanka Odbora za mir u Gazi dobio