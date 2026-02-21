U Moskvi snežni nanosi skoro dvostruko veći od normalne visine, oboren rekord iz 1966.

Insajder pre 38 minuta
Snežni nanosi u Moskvi danas su skoro dvostruko veći od normalnog nivoa, dostigavši visinu od 70 centimetara, čime je oboren rekord iz 1966. godine.

„Kao rezultat snežnih padavina u proteklih 24 sata, snežni nanosi nastavljaju da se povećavaju. Na referentnoj meteorološkoj stanici VDNH u Moskvi visina snega je 1,8 puta veća od klimatske norme i trenutno iznosi 70 centimetara, dok je norma za 21. februar 38 centimetara“, rekao je za RIA Novosti Jevgenij Tiškovec, vodeći stručnjak u meteorološkom centru Fobos. Meteorolozi su napomenuli da je time oboren rekord iz 1966. godine, kada je dubina snega na današnji dan
RTV pre 49 minuta
Euronews pre 44 minuta
Dnevnik pre 44 minuta
Newsmax Balkans pre 49 minuta
B92 pre 1 sat
Politika pre 8 sati
