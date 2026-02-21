U Moskvi snežni nanosi skoro dvostruko veći od normalne visine, oboren rekord iz 1966.

Snežni nanosi u Moskvi danas su skoro dvostruko veći od normalnog nivoa, dostigavši visinu od 70 centimetara, čime je oboren rekord iz 1966. godine.

„Kao rezultat snežnih padavina u proteklih 24 sata, snežni nanosi nastavljaju da se povećavaju. Na referentnoj meteorološkoj stanici VDNH u Moskvi visina snega je 1,8 puta veća od klimatske norme i trenutno iznosi 70 centimetara, dok je norma za 21. februar 38 centimetara“, rekao je za RIA Novosti Jevgenij Tiškovec, vodeći stručnjak u meteorološkom centru Fobos. Meteorolozi su napomenuli da je time oboren rekord iz 1966. godine, kada je dubina snega na današnji dan