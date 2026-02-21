Vojni avioni SAD presreli pet ruskih aviona kod Aljaske

Insajder pre 14 minuta
Severnoamerička vazduhoplovna odbrambena komanda (NORAD) saopštila je da je juče podigla vojni avione da presretnu pet ruskih aviona koji su leteli u međunarodnom vazdušnom prostoru kod zapadne obale Aljaske, naglašavajući istovremeno da ruske letelice nisu smatrane neposrednom pretnjom.

Komanda je saopštila da su primećena i praćena dva ruska bombardera Tu-95, dva borbena aviona Su-35 i jedan špijunski avion A-50 kako lete blizu Berinogovog prolaza prethodnog dana. Kao odgovor NORAD je podigao dva aviona F-16, dva F-35, jedan E-3 i četiri letelice za punjenje goriva KC-135 da presretnu, identifikuju i otprate ruske avione da napuste taj vazdušni prostor, navodi se u saopštenju. "Ruske vojne letelice ostale su u međunarodnom vazdušnom prostoru i
Danas pre 4 minuta
Nova pre 4 minuta
Aero.rs pre 4 sati
Danas pre 4 minuta
Nova pre 4 minuta
