Vojni avioni SAD presreli pet ruskih aviona kod Aljaske

Severnoamerička vazduhoplovna odbrambena komanda (NORAD) saopštila je da je juče podigla vojni avione da presretnu pet ruskih aviona koji su leteli u međunarodnom vazdušnom prostoru kod zapadne obale Aljaske, naglašavajući istovremeno da ruske letelice nisu smatrane neposrednom pretnjom.

Komanda je saopštila da su primećena i praćena dva ruska bombardera Tu-95, dva borbena aviona Su-35 i jedan špijunski avion A-50 kako lete blizu Berinogovog prolaza prethodnog dana. Kao odgovor NORAD je podigao dva aviona F-16, dva F-35, jedan E-3 i četiri letelice za punjenje goriva KC-135 da presretnu, identifikuju i otprate ruske avione da napuste taj vazdušni prostor, navodi se u saopštenju. "Ruske vojne letelice ostale su u međunarodnom vazdušnom prostoru i