NUNS: Pretnje redakciji Jugpress - tužilaštvo i policija da hitno reaguju

BEOGRAD Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) najoštrije osuđuje pretnje i govor koji podstiče netrpeljivost i nasilje upućene redakciji Jugpress-a, koje su stigle kao reakcija na njihov izveštaj sa protesta održanog u sredu u Leskovcu.

Ovakve poruke predstavljaju direktan pokušaj zastrašivanja novinara i imaju za cilj da utiču na uređivačku slobodu i pravo javnosti da bude informisana. Redakcija Jugpress-a je juče putem aplikacije Mesindžer dobila poruku sa naloga koji koristi ime „Zoran Stojanović – Šote“, u kojoj se, uz uvrede, iznose i pretnje nasiljem. U poruci se navodi: „Usta vas ustaska je*em koga podrzavate ustase ruse crkvu svestenike vredjaju dvesto godisnjicu srpsku ruse nabio bi vas u