Bogdan sa klupe gledao Dončićev šou! Spektakularan derbi LA pripao Lejkersima, čudesni Luka brojao do 38! (video)

Kurir pre 5 sati
Bogdan sa klupe gledao Dončićev šou! Spektakularan derbi LA pripao Lejkersima, čudesni Luka brojao do 38! (video)

Los Anđeles Lejkersi u dramatičnom gradskom derbiju savladali su Kliperse rezulatatom 125:122, a junak trijumfa bio je maestralni Luka Dončić.

U samoj završnici meča, kada se rezultat lomio, Slovenac je bio nezaustavljiv. U poslednjih pet minuta ubacio je čak 12 poena i tako doneo trijumf svom timu. Meč je završio sa 38 poena, šest skokova i 11 asistencija. Šutirao je iz igre 11/25, a ubacio je čak osam trojki iz 14 pokušaja. Najefikasniji u poraženom timu bio je Kavaj Lenard sa 31 poenom. Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović i ovaj meč presedeo je na klupi. Pogledajte najzanimljivije momente
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

"Jokiću, ne želim da te poljubim" VIDEO

"Jokiću, ne želim da te poljubim" VIDEO

B92 pre 1 sat
(Video) Jokić ubacio 32 poena, ali aplauz ide Topiću: Učinak naših igrača u NBA ligi

(Video) Jokić ubacio 32 poena, ali aplauz ide Topiću: Učinak naših igrača u NBA ligi

Newsmax Balkans pre 5 sati
(Video) Srpsko veče u NBA ligi: Ovacije za Topića, Jokić blistao, Vukčević odličan

(Video) Srpsko veče u NBA ligi: Ovacije za Topića, Jokić blistao, Vukčević odličan

Dnevnik pre 5 sati
"Jednostavno - desilo se" Jokić posle istorijske pobede i još jedne monstruozne partije: Osetio sam da me ide!

"Jednostavno - desilo se" Jokić posle istorijske pobede i još jedne monstruozne partije: Osetio sam da me ide!

Kurir pre 5 sati
VIDEO Još jedan trijumf Nikole Jokića i Denvera: Ispisana istorija Nagetsa

VIDEO Još jedan trijumf Nikole Jokića i Denvera: Ispisana istorija Nagetsa

Radio 021 pre 6 sati
Sjajna noć za Srbe: Blistao i Tristan Vukčević!

Sjajna noć za Srbe: Blistao i Tristan Vukčević!

Kurir pre 6 sati
"Nema za mene odmora na ovom svetu": Jokić nasmejao novinare do suza

"Nema za mene odmora na ovom svetu": Jokić nasmejao novinare do suza

Mondo pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBALos AnđelesderbiBogdan Bogdanovićluka doncic

Sport, najnovije vesti »

Ivana Španović prvakinja Balkana u troskoku, Kijanović vecešampion na 400 metara

Ivana Španović prvakinja Balkana u troskoku, Kijanović vecešampion na 400 metara

RTS pre 11 minuta
Zbog ovoga su tada i verovatno izostale medalje: Željko tukao ponajboljeg igrača tablom po glavi, on tvrdi da bi sada popio…

Zbog ovoga su tada i verovatno izostale medalje: Željko tukao ponajboljeg igrača tablom po glavi, on tvrdi da bi sada popio tužbu!

Hot sport pre 11 minuta
Veliki preokret Radnika kod kuće, Napredak će sledeće sezone biti prvoligaš: Kruševlajnima želimo što brži povratak, ali i da…

Veliki preokret Radnika kod kuće, Napredak će sledeće sezone biti prvoligaš: Kruševlajnima želimo što brži povratak, ali i da ih dočekamo sa prezimenima na dresovima!

Hot sport pre 5 minuta
Alo, Mađar – ti, da ti puškaš, ne traži dalje, imaš gol godine već u februaru: Golčina u Kelnu, možda i najbolje makazice u…

Alo, Mađar – ti, da ti puškaš, ne traži dalje, imaš gol godine već u februaru: Golčina u Kelnu, možda i najbolje makazice u ovoj deceniji!

Hot sport pre 1 minut
Fudbaleri TSC-a dočekuju Čukarički na TSC Areni: „Lavovi” razjareni pred „Brđane”

Fudbaleri TSC-a dočekuju Čukarički na TSC Areni: „Lavovi” razjareni pred „Brđane”

Dnevnik pre 6 minuta