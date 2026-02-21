"Danas je sve došlo na svoje" Trener Mege posle plasmana u finale KRK: Prava škola za nas!

Košarkaši Mege plasirali su se u finale Kupa Radivoja Koraća, pošto su u Nišu pobedili Partizan 80:58 (25:19, 17:17, 17:11, 21:11). "Mislim da smo danas pokazali ono što želimo cele sezone.

Danas je došlo sve na svoje, da zaustavimo Partizan na 58 poena je uspeh, prava škola za nas. Za njih je ovo bilo pravo iskustvo, mislim da smo zasluženo pobedili. Ostaje nam da se odmorimo i da pripremimo najbolje za ovo finale", rekao je Avdalović. Pre 20 dana ste dobili Zvezdu, a sada Partizan. "Veliki podstrek i uz njih smo dobili i CSKA, tako da su te pobede velika stvar za njih. Sledeća je najvažnija, mi znamo da odigramo sledeću utakmicu loše, ali mislim da