"Iran neće popustiti"! Predsednik Pezeškijan: Teheran se neće predati pod pritiskom svetskih sila

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je danas da njegova zemlja neće popustiti pred pritiskom svetskih sila usred pregovora sa Sjedinjenim Američkih Državama o iranskom nuklearnom programu. "Svetske sile nas nateraju da popustimo... ali mi nećemo popustiti, uprkos svim problemima koje nam stvaraju", rekao je Pezeškijan u govoru koji je uživo prenosila iranska državna televizija. Pezeškijan je rekao da je iranska vlada postigla dogovor da, čak i ako se sve
