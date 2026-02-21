Izrael ponovo napao Liban: Najmanje šest mrtvih, preko 20 ranjenih

Kurir pre 2 sata  |  Rojters
Izrael ponovo napao Liban: Najmanje šest mrtvih, preko 20 ranjenih

Najmanje šest osoba je poginulo, a 21 je ranjena danas u izraelskim napadima na Dolinu Beka u Libanu, rekla su dva bezbednosna izvora za Rojters.

Izraelske odbrambene snage (IDF) prethodno su saopštile da je komandni centar palestinske militantne grupe Hezbolah koji je ciljan danas u vazdušnom napadu u palestinskom izbegličkom kampu u blizini priobalnog grada Sidona u Libanu, korišćen za napade na Izrael, a libanski mediji su javili da je u napadu ubijena najmanje jedna osoba. "Komandni centar koji je pogođen koristili su teroristički operativci Hamasa poslednjih meseci za pripreme za terorističke aktivnosti
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Izrael napao Liban, ima mrtvih: Hamas koristio meštane kao živi štit

Izrael napao Liban, ima mrtvih: Hamas koristio meštane kao živi štit

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

LibanIzraelPalestinaHamasHezbolahRojters

Svet, najnovije vesti »

Privremena ograničenja letova na više ruskih aerodroma

Privremena ograničenja letova na više ruskih aerodroma

Politika pre 21 minuta
Hakabi: Izrael ima biblijsko pravo da preuzme ceo Bliski istok

Hakabi: Izrael ima biblijsko pravo da preuzme ceo Bliski istok

Politika pre 21 minuta
Četiri osobe poginule, aerodrom i auto-putevi blokirani. Stravično nevreme pogodilo Austriju, zimska oluja izazvala potpuni…

Četiri osobe poginule, aerodrom i auto-putevi blokirani. Stravično nevreme pogodilo Austriju, zimska oluja izazvala potpuni haos.

Blic pre 1 sat
"Tokio će preispitati svoju odbrambenu strategiju" Japanska premijerka upozorila na pritisak Kine i najavila jačanje vojske!

"Tokio će preispitati svoju odbrambenu strategiju" Japanska premijerka upozorila na pritisak Kine i najavila jačanje vojske!

Kurir pre 1 sat
Visina snega u Moskvi dostigla je rekord u poslednjih 72 godine

Visina snega u Moskvi dostigla je rekord u poslednjih 72 godine

Politika pre 41 minuta