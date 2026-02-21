Izrael ponovo napao Liban: Najmanje šest mrtvih, preko 20 ranjenih

Najmanje šest osoba je poginulo, a 21 je ranjena danas u izraelskim napadima na Dolinu Beka u Libanu, rekla su dva bezbednosna izvora za Rojters.

Izraelske odbrambene snage (IDF) prethodno su saopštile da je komandni centar palestinske militantne grupe Hezbolah koji je ciljan danas u vazdušnom napadu u palestinskom izbegličkom kampu u blizini priobalnog grada Sidona u Libanu, korišćen za napade na Izrael, a libanski mediji su javili da je u napadu ubijena najmanje jedna osoba. "Komandni centar koji je pogođen koristili su teroristički operativci Hamasa poslednjih meseci za pripreme za terorističke aktivnosti