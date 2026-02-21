Kad se Jokić naljuti - to ovako izgleda! Somborac nije imao milosti, nesrećni rivali nisu znali šta ih je snašlo! (video)

Na prethodne tri utakmice Somborac je imao čak 22 izgubljene lopte, promašio je i veliki broj šuteva za tri, pa je rešio da se "uozbilji" i zapuši usta kritičarima.

Nagetsi su prethodne noći deklasirali Portland 157:103 i postavili novi rekord franšize po broju postignutih poena na gostujućem terenu, a Nikola Jokić je bio nezaustavljiv. Srbin je ubacio 32 poena uz samo pet promašaja iz igre (10/15, 3/4 za tri poena), a uz to imao je i devet skokova, sedam asistencija četiri ukradene lopte i samo dve izgubljene. Posebno impresivan bio je u prvom poluvremenu. Nagetsi su na odmor otišli sa ogromnih +29 (53:82), a Nikola je za 17