Partizan pre borbe predaje pobedu Zvezdi u derbiju? Crno-beli praktično ostali bez šansi na Marakani! Šta li misle i čemu se nadaju u Humskoj...

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaju se u subotu od 17.00 na stadionu Rajko Mitić u okviru 178. večitog derbija.

Pred 24. kolo Superlige Srbije, Zvezda ima prednost od jednog boda u odnosu na drugoplasirani Partizan, a u Derbi ulazi kao potpuni favorit - tako tvrde kladionice! Prema najnovijim projekcijama, kvota na pobedu Zvezde iznosi tek nešto preko 1,50, dok je kvota na trijumf Partizana na Marakani čak 6,50! Koeficijent na nerešen rezultat iznosi 4,80. Ogromna razlika koja ide na ruku Zvezdi, a ako je verovati bukmejkerima, Partizan bez velikih šansi ulazi u predstojeći