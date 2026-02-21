Prevara teška više od 30.000 evra u Bijelom Polju: Muškarac se sumnjiči da je preuzeo 175 grla stoke i nije isplatio dogovoreni novac

Kurir pre 10 minuta  |  RTCG
Prevara teška više od 30.000 evra u Bijelom Polju: Muškarac se sumnjiči da je preuzeo 175 grla stoke i nije isplatio…

Policijski službenici u Bijelom Polju podneli su krivičnu prijavu protiv E.A. zbog sumnje da je na prevaru kupio stoku ne isplativši vlasniku dogovorenu sumu novca, oko 30.000 evra.

Krivična prijava je podneta Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju protiv lica koje se sumnjiči za prevaru. „Sumnja se da je to krivično delo izvršio E.A. na štetu drugog fizičkog lica na način što je ugovorio kupovinu i preuzeo 175 komada sitnih i krupnih grla stoke od oštećenog, ukupne vrednosti 30.830 evra, obećavajući isplatu dela ugovorene sume novca. On istu nije isplatio i na taj je način pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist u pomenutoj
