Teška saobraćajka u čačanskom naselju Trbušani u sudaru mercedesa i BMW-a povređenp četvoro, među njima i deca: "Začuo se jak udarac, prednji deo uništen" video

Tokom popodnevnih sati u čačanskom naselju Trbušani dogodila se teška saobraćajna nesrećau kojoj su povređene četiri osobe, među kojima je dvoje dece.

Svi povređeni su vozilom Hitne pomoći prevezeni u Opštu bolnicu u Čačku radi daljih pregleda i zbrinjavanja. Prema prvim informacijama sa terena, u sudaru su učestvovala dva putnička vozila, marke BMW i mercedes. "BMW je drugi automobil sustigao velikom brzinom, a zatim se začuo se jak i udarac. Prednji deo BMW-a je potpuno smrskan, a zadnji kraj Mercedesa uništen", naveo je za RINU izvor upoznat sa slučajem. Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a saobraćaj na