Teška saobraćajka u čačanskom naselju Trbušani u sudaru mercedesa i BMW-a povređenp četvoro, među njima i deca: "Začuo se jak udarac, prednji deo uništen" video

Kurir pre 2 sata  |  RINA
Teška saobraćajka u čačanskom naselju Trbušani u sudaru mercedesa i BMW-a povređenp četvoro, među njima i deca: "Začuo se jak…

Tokom popodnevnih sati u čačanskom naselju Trbušani dogodila se teška saobraćajna nesrećau kojoj su povređene četiri osobe, među kojima je dvoje dece.

Svi povređeni su vozilom Hitne pomoći prevezeni u Opštu bolnicu u Čačku radi daljih pregleda i zbrinjavanja. Prema prvim informacijama sa terena, u sudaru su učestvovala dva putnička vozila, marke BMW i mercedes. "BMW je drugi automobil sustigao velikom brzinom, a zatim se začuo se jak i udarac. Prednji deo BMW-a je potpuno smrskan, a zadnji kraj Mercedesa uništen", naveo je za RINU izvor upoznat sa slučajem. Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a saobraćaj na
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Sudar u Trbušanima, četvoro povređeno, među njima dvoje dece

Sudar u Trbušanima, četvoro povređeno, među njima dvoje dece

Morava info pre 11 minuta
Stravičan udes kod Čačka! BMW se pri velikoj brzini zakucao u Mercedes, vozila potpuno smrskana: Među povređenima i dvoje…

Stravičan udes kod Čačka! BMW se pri velikoj brzini zakucao u Mercedes, vozila potpuno smrskana: Među povređenima i dvoje dece! (video)

Blic pre 2 sata
Saobraćajna nesreća u Čačku: Povređene četiri osobe, među njima dvoje dece

Saobraćajna nesreća u Čačku: Povređene četiri osobe, među njima dvoje dece

Newsmax Balkans pre 2 sata
Teška saobraćajna nesreća kod Čačka: Povređeno više osoba, među njima i deca

Teška saobraćajna nesreća kod Čačka: Povređeno više osoba, među njima i deca

Mondo pre 2 sata
(Video) Stravičan prizor kod Čačka zakucao se BMW-om u mercedes, četvoro povređeno, među kojima i dvoje dece

(Video) Stravičan prizor kod Čačka zakucao se BMW-om u mercedes, četvoro povređeno, među kojima i dvoje dece

Dnevnik pre 2 sata
Težak udes dva vozila u Trbušanima kod Čačka, povređeno četvoro ljudi

Težak udes dva vozila u Trbušanima kod Čačka, povređeno četvoro ljudi

Euronews pre 2 sata
Povređene četiri osobe, među njima dvoje dece: Težak udes kod Čačka

Povređene četiri osobe, među njima dvoje dece: Težak udes kod Čačka

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakMercedesBMWsaobraćajna nesrećaudesSudar

Regioni, najnovije vesti »

Evo ko u nedelju neće imati struju

Evo ko u nedelju neće imati struju

Stav.life pre 16 minuta
Radnički rutinski do nove pobede u Leskovcu

Radnički rutinski do nove pobede u Leskovcu

RTK pre 16 minuta
Milošević: Nikad gora situacija za lokalne medije

Milošević: Nikad gora situacija za lokalne medije

Jug press pre 11 minuta
U potragu za nestalim muškarcima iz Leskovca sutra kreću i građani

U potragu za nestalim muškarcima iz Leskovca sutra kreću i građani

Stav.life pre 1 minut
Sudar u Trbušanima, četvoro povređeno, među njima dvoje dece

Sudar u Trbušanima, četvoro povređeno, među njima dvoje dece

Morava info pre 11 minuta