Testovi sa punjenjem goriva bili uspešni! NASA planira u martu da Artemisom pošalje astronaute na Mesec

Kurir pre 1 sat  |  Beta
Testovi sa punjenjem goriva bili uspešni! NASA planira u martu da Artemisom pošalje astronaute na Mesec
Američka svemirska agencija NASA planira da pošalje astronaute na Mesec u martu posle poslednjih uspešnih testova sa punjenjem raketnog goriva, objavili su zvaničnici, dve nedelje pre prve ciljane mogućnosti za lansiranje 6. marta. "Ovo zaista postaje stvarno i vreme je da ozbiljno počnemo da se uzbuđujemo", rekla je Lori Glejz, šef za razvoj istraživačkih sistema za Nasu. Upravnik programa Džared Ajsakmen rekao je da su timovi za lansiranje ostvarili "veliki
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

„Vreme je da počnemo ozbiljno da se uzbuđujemo“: Šta cilja NASA u martu?

„Vreme je da počnemo ozbiljno da se uzbuđujemo“: Šta cilja NASA u martu?

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

artemisNASAmesec

Svet, najnovije vesti »

Testovi sa punjenjem goriva bili uspešni! NASA planira u martu da Artemisom pošalje astronaute na Mesec

Testovi sa punjenjem goriva bili uspešni! NASA planira u martu da Artemisom pošalje astronaute na Mesec

Kurir pre 1 sat
Privremena ograničenja letova na više ruskih aerodroma

Privremena ograničenja letova na više ruskih aerodroma

Politika pre 3 sata
Hakabi: Izrael ima biblijsko pravo da preuzme ceo Bliski istok

Hakabi: Izrael ima biblijsko pravo da preuzme ceo Bliski istok

Politika pre 3 sata
Četiri osobe poginule, aerodrom i auto-putevi blokirani. Stravično nevreme pogodilo Austriju, zimska oluja izazvala potpuni…

Četiri osobe poginule, aerodrom i auto-putevi blokirani. Stravično nevreme pogodilo Austriju, zimska oluja izazvala potpuni haos.

Blic pre 4 sati
"Tokio će preispitati svoju odbrambenu strategiju" Japanska premijerka upozorila na pritisak Kine i najavila jačanje vojske!

"Tokio će preispitati svoju odbrambenu strategiju" Japanska premijerka upozorila na pritisak Kine i najavila jačanje vojske!

Kurir pre 4 sati