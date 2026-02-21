Globalne carine podignute: Tramp i Vrhovni sud u direktnom sukobu

Američki predsednik Donald Tramp danas je objavio da će uvesti globalne carine od 15% i nastavio da napada odluku Vrhovnog suda koja je srušila njegove ranije uvozne namete.

Tramp je juče rekao da će carine koje je sud ukinuo biti zamenjene novim, 10‑procentnim nametom na svu robu koja ulazi u SAD. Ipak danas je na Trut Solšalu objavio da će ta stopa ipak biti povećana na 15%. Nove carine stupaju na snagu za tri dana i mogu ostati na snazi otprilike pet meseci, nakon čega administracija mora zatražiti odobrenje Kongresa.