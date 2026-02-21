Navijači Novog Pazara skandirali Naseru Oriću: Nova provokacija u Novom Sadu

Navijači Novog Pazara došli su u Novi Sad da bodre svoje fudbalere na meču protiv Vojvodine, ali sa tribina nastavljaju sa provokacijama.

Prvo su vikali "Ovo je Turska", a onda su otišli korak dalje i skandirali "Naser Orić". Sramno skandiranje za ratnog komandanta takozvane Armije BiH u Srebrenici koji je bio optužen za ratne zločine nad Srbima u Srebrenici 1992. godine. Sa druge strane navijači Vojvodine su odgovarali povicima "Ratko Mladić". Pogledajte i kako je izgledalo to skandiranje na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu: Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna