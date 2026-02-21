Očekuje nas još neradnih dana zbog praznika? Ministar izneo zahtev, evo o čemu se radi

Ministar za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost Usame Zukorlić pokrenuo je inicijativu i na nivou Vlade Republike Srbije, na zasedanju, za izmenu Zakona o državnim i drugim praznicima, s ciljem obezbeđivanja ravnopravnog tretmana verskih zajednica kada je reč o slobodnim danima za obeležavanje najvećih praznika.

Ukazao je da su muslimani druga po brojnosti verska zajednica u Srbiji, dok važeće zakonsko rešenje predviđa pet neradnih dana za pravoslavne vernike, a za muslimane dva dana, što, prema oceni ministra,ne odražava pravedno rešenje niti princip jednakog tretmana. Zukorlić je pokrenuo postupak za izmene zakonskog okvira naglašavajući da Ustav Republike Srbije garantuje slobodu veroispovesti i jednaka prava svim građanima i verskim zajednicama, te da je obaveza države