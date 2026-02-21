Tim Zvezde za 178. večiti derbi: Dejan Stanković će gađati slabu tačku Partizana

Crvena zvezda će u nedelju (17.00) dočekati Partizan u najvećoj utakmici srpskog fudbala, 178. večitom derbiju, nastavljajući jak tempo u ritmu Lil - Partizan - Lil, četvrtak - nedelja - četvrtak.

Crveno-belima će to biti pet utakmica u poslednjih 15 dana, a iako Dejan Stanković tvrdi da fudbaler može da izađe na derbi samo dan posle odigrane utakmice, sigurno je da će praviti izmene u odnosu na četvrtak i Francusku. Najavio je Zvezdin trener još pre nekoliko dana da utakmice protiv Lila i Partizana posmatra kao jednu celinu i da za tih 270 minuta pravi plan koji bi nekoga mogao da iznenadi. "Za mene neće biti iznenađenja u startnoj postavi, za javnost možda