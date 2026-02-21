Uživo: Vojvodina - Novi Pazar: Golčina u Novom Sadu, slavlje Lalatovića i ekipe!

Vojvodina i Novi Pazar sastaju se danas od 16 časova na "Karađorđu" u Novom Sadu u okviru 24. kola Superlige.

Iako je Vojvodina "debelo ispred" Novog Pazara, nema sumnje da je ovo jedan od najzanimljivijih mečeva ovog proleća, posebno jer je Nenad Lalatović nedavno seo na klupu gostujućeg tima, pa mu je ovo povratak na mesto uspeha. Ostanite uz MONDO, pratićemo meč iz Novog Sada uživo. Vukanović je pokušao da se izvuče po levoj strani i da ovog puta pokuša nogom, ali nije završeno golom. Ipak, napadi Vojvodine postaju sve konkretniji Pogledao je ka nebu Nenad Lalatović i