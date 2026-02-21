Zašto je Materaci odlučio da igra u Srbiju? "Ne znam da li je to sudbina, sve se desilo na Sinišin rođendan"

Mladi fudbaler italijanskog porekla Đanfilipo Materaci igraće za kadetsku reprezentaciju Srbije i definitivno je veliki zalog za budućnost.

Odlučio je da prezime koje je proslavio njegov stric Marko stoji na dresu zemlje u kojoj mu je rođena majka, a po velikoj želji njegove prabake koja je preminuta pre nekoliko godina. Postoji više razloga zbog kojih se član Lacija odlučio na ovaj korak, a njegova majka Maura otkriva da su legendarni Siniša Mihajlović i Dejan Stanković bili zvezda vodilja njenom sinu. Možda slučajnost, ali želi da istakne da je upravo sva papirologija sa FSS-om završena upravo na