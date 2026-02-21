Zašto je Materaci odlučio da igra u Srbiju? "Ne znam da li je to sudbina, sve se desilo na Sinišin rođendan"

Mondo pre 8 minuta  |  Jelena Bijeljić
Zašto je Materaci odlučio da igra u Srbiju? "Ne znam da li je to sudbina, sve se desilo na Sinišin rođendan"

Mladi fudbaler italijanskog porekla Đanfilipo Materaci igraće za kadetsku reprezentaciju Srbije i definitivno je veliki zalog za budućnost.

Odlučio je da prezime koje je proslavio njegov stric Marko stoji na dresu zemlje u kojoj mu je rođena majka, a po velikoj želji njegove prabake koja je preminuta pre nekoliko godina. Postoji više razloga zbog kojih se član Lacija odlučio na ovaj korak, a njegova majka Maura otkriva da su legendarni Siniša Mihajlović i Dejan Stanković bili zvezda vodilja njenom sinu. Možda slučajnost, ali želi da istakne da je upravo sva papirologija sa FSS-om završena upravo na
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Đanfilipo Materaci mladi reprezentativac Srbije

Đanfilipo Materaci mladi reprezentativac Srbije

RTS pre 58 minuta
“Znala sam da će izabrati Srbiju” – ispovest majke Đanfilipa Materacija!

“Znala sam da će izabrati Srbiju” – ispovest majke Đanfilipa Materacija!

Hot sport pre 1 sat
Đanfilipo Materaci je novi reprezentativac Srbije!

Đanfilipo Materaci je novi reprezentativac Srbije!

Sport klub pre 1 sat
Branko Radujko otkrio kako je Srbija pobedila Italiju za Materacija i ko je najzaslužniji za pregovore

Branko Radujko otkrio kako je Srbija pobedila Italiju za Materacija i ko je najzaslužniji za pregovore

Telegraf pre 58 minuta
Materaci izabrao Srbiju: Još jedan veliki talenat među „Orlićima“!

Materaci izabrao Srbiju: Još jedan veliki talenat među „Orlićima“!

Hot sport pre 2 sata
Materaci izabrao da igra za Srbiju: Kakva vest za "orlove"

Materaci izabrao da igra za Srbiju: Kakva vest za "orlove"

Nova pre 2 sata
Stric legenda Italije: Majka otkrila sve detalje kako je Đanfilipo izabrao Srbiju

Stric legenda Italije: Majka otkrila sve detalje kako je Đanfilipo izabrao Srbiju

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Siniša MihajlovićDejan StankovićFudbalFSS

Sport, najnovije vesti »

Želja jača i od slomljenog prsta: Milutinov ne želi da propusti meč sa Panatinaikosom!

Želja jača i od slomljenog prsta: Milutinov ne želi da propusti meč sa Panatinaikosom!

Hot sport pre 3 minuta
Zašto je Materaci odlučio da igra u Srbiju? "Ne znam da li je to sudbina, sve se desilo na Sinišin rođendan"

Zašto je Materaci odlučio da igra u Srbiju? "Ne znam da li je to sudbina, sve se desilo na Sinišin rođendan"

Mondo pre 8 minuta
Odrđene sudije za meč zvezda - Mega! Evo ko će deliti pravdu u finalu Kupa!

Odrđene sudije za meč zvezda - Mega! Evo ko će deliti pravdu u finalu Kupa!

Kurir pre 8 minuta
Braća Markes na vrhu u Buriramu, Kvartararo u ozbiljnom problemu

Braća Markes na vrhu u Buriramu, Kvartararo u ozbiljnom problemu

Sport klub pre 8 minuta
Amerikanci najokretniji: Ekipno zlato ide u SAD

Amerikanci najokretniji: Ekipno zlato ide u SAD

Sport klub pre 8 minuta