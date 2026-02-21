Čačanski advokati najavili učešće na protestnom skupu “Marš za pravosuđe“ u Beogradu

ČAČAK – Čačanski advokati prisustvovaće danas protestu koji pod nazivom „Marš za pravosuđe“ u Beogradu, koji organizuju udruženja pravnika i advokata, saopštila je Advokatska komora Čačak.

Advokatska komora Čačak ocenjuje da su izmene pravosudnih zakona suprotne Ustavu i međunarodnim standardima i da predstavljaju „ozbiljnu pretnju nezavisnosti pravosuđa u Srbiji“. Protest pod nazivom „Marš za pravosuđe“ koji je najavljen za subotu, 21. februara ispred Generalštaba u 14 časova podržali su Sindikat sudske vlasti, Udruženje tužilaca Srbije i neformalna grupa sudija i tužilaca „Odbrana struke“. Izvor: Beta