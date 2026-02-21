Čačanski advokati najavili učešće na protestnom skupu “Marš za pravosuđe“ u Beogradu

Morava info pre 27 minuta  |  Beta
Čačanski advokati najavili učešće na protestnom skupu “Marš za pravosuđe“ u Beogradu

ČAČAK – Čačanski advokati prisustvovaće danas protestu koji pod nazivom „Marš za pravosuđe“ u Beogradu, koji organizuju udruženja pravnika i advokata, saopštila je Advokatska komora Čačak.

Advokatska komora Čačak ocenjuje da su izmene pravosudnih zakona suprotne Ustavu i međunarodnim standardima i da predstavljaju „ozbiljnu pretnju nezavisnosti pravosuđa u Srbiji“. Protest pod nazivom „Marš za pravosuđe“ koji je najavljen za subotu, 21. februara ispred Generalštaba u 14 časova podržali su Sindikat sudske vlasti, Udruženje tužilaca Srbije i neformalna grupa sudija i tužilaca „Odbrana struke“. Izvor: Beta
Otvori na moravainfo.rs

Povezane vesti »

Marš za pravosuđe u 14 časova ispred zgrade Generalštaba

Marš za pravosuđe u 14 časova ispred zgrade Generalštaba

Danas pre 3 minuta
Čačanski advokati najavili učešće na protestu „Marš za pravosuđe“ sutra u Beogradu

Čačanski advokati najavili učešće na protestu „Marš za pravosuđe“ sutra u Beogradu

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakSindikat

Društvo, najnovije vesti »

Oblačno i hladno, ponegde sa kišom ili snegom

Oblačno i hladno, ponegde sa kišom ili snegom

RTV pre 28 minuta
Baba o uštipcima, a Protić o…

Baba o uštipcima, a Protić o…

Danas pre 23 minuta
Tražim reč: Posle porođaja žena je najranjivija

Tražim reč: Posle porođaja žena je najranjivija

Newsmax Balkans pre 8 minuta
Velika zabluda o bananama koja može ugroziti vaše zdravlje

Velika zabluda o bananama koja može ugroziti vaše zdravlje

Danas pre 28 minuta
Cena zlata dosegla 5.050 dolara! Rast se nastavlja: Potražnja za sigurnim utočištem ostala izražena posle dešavanja u SAD i…

Cena zlata dosegla 5.050 dolara! Rast se nastavlja: Potražnja za sigurnim utočištem ostala izražena posle dešavanja u SAD i Iranu

Blic pre 3 minuta