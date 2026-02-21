Hladno i oblačno vreme u Srbiji sa slabim snegom i kišom, najava toplijeg vremena od nedelje

Naslovi.ai pre 18 minuta

Srbija danas pod uticajem hladnog mediteranskog ciklona sa niskim temperaturama, slabim snežnim padavinama i upozorenjima za vozače, dok se od nedelje očekuje toplije vreme.

U Srbiji danas pretežno oblačno i hladno vreme sa slabim snegom ili kišom u nižim predelima i slabim snegom na planinama. Temperatura se kreće od -1 do 5 stepeni, uz slab i umeren vetar različitih pravaca u regionima. Večernje novosti Danas Telegraf RTS Blic

Nadležne službe su aktivne na terenu, čiste i posipaju puteve zbog snega koji se zadržava na deonicama u Valjevu, Čačku, Ivanjici, Kruševcu, Novom Pazaru i Zaječaru. Vozačima se savetuje oprez, korišćenje zimske opreme i lanaca, jer postoji povećan rizik od poledice, naročito na mostovima, nadvožnjacima i u višim planinskim predelima. Telegraf Ozon Mondo Euronews Blic

Jutro je hladno sa mestimičnim slabim mrazem, a na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok se teretna vozila zadržavaju sat vremena na Batrovcima. Saobraćaj je uglavnom uredan, ali se savetuje dodatni oprez zbog vremenskih uslova. Euronews

Za nedelju, 22. februar, RHMZ najavljuje pretežno oblačno i toplije vreme sa jutarnjom temperaturom od -1 do 2 stepena i dnevnom od 5 do 13 stepeni. Ujutru i pre podne u brdsko-planinskim predelima očekuju se ponegde slab sneg ili kiša, dok će na severozapadu i u Negotinskoj Krajini biti sunčanih intervala. Uveče se očekuje razvedravanje, osim na severu gde će ostati oblačno. RTK