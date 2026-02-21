Produženje licence OFAC-a omogućava nesmetan rad NIS i JANAF do 20. marta 2026.

Naslovi.ai pre 19 minuta

Ministarka energetike Srbije potvrdila produženje licence OFAC-a za NIS, omogućavajući nastavak uvoza, prerade i snabdevanja naftnim derivatima.

Jadranski naftovod (JANAF) u saradnji sa Vladom Hrvatske dobio je licencu OFAC-a koja važi do 20. marta 2026. godine, omogućavajući nesmetano sprovođenje ugovora o transportu sirove nafte sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) i stabilnost ključnih energetskih tokova. Insajder Danas RTS

Kompanija NIS je dobila posebnu licencu Ministarstva finansija SAD koja omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti do 20. marta 2026. godine, uključujući održavanje ugovora, uvoz i preradu nafte. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović potvrdila je da NIS može nastaviti dopremu sirove nafte, preradu u rafineriji u Pančevu i redovno snabdevanje tržišta naftnim derivatima. Blic In medija

JANAF je saopštio da su ugovorom rezervisani transportni kapaciteti po principu "puno za prazno" u ukupnoj količini od 10 miliona tona nafte za ugovorni period, a uprava Janafa ističe odgovorno poslovanje i usklađenost sa međunarodnim obavezama. Janaf je dobio još jedno produženje licence za transport sirove nafte do 20. marta, što je ključno zbog sankcija ruskom energetskom sektoru i vlasništva Gazprom Nefta nad NIS-om. Vesti online Radio 021 Euronews Bloomberg Adria