Protest „Marš za pravosuđe“: Sudije, tužioci i advokati se okupljaju ispred Generalštaba

Protest sudija, tužilaca i advokata pod nazivom „Marš za pravosuđe“ počeo je u 14 časova ispred Generalštaba.

Nakon okupljanja ispred zgrade Generalštaba, kolona će krenuti u protestnu šetnju do Tužilaštva za organizovani kriminal u Ustaničkoj ulici. Baklje iz pravca prostorija SNS-a Srpske zastave i upaljene baklje bliže se Generalštabu, piše N1. Reporter N1 javlja da one dolaze iz pravca prostorija SNS-a u Ulici Kneza Miloša. Kaže da se sve dešava ispred prostorija stranke. Saobraćajna policija zaustavila saobraćaj kod Generalštaba. Kod Generalštaba još uvek teku