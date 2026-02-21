Protest „Marš za pravosuđe“: Sudije, tužioci i advokati se okupljaju ispred Generalštaba

Nedeljnik pre 24 minuta
Protest „Marš za pravosuđe“: Sudije, tužioci i advokati se okupljaju ispred Generalštaba

Protest sudija, tužilaca i advokata pod nazivom „Marš za pravosuđe“ počeo je u 14 časova ispred Generalštaba.

Nakon okupljanja ispred zgrade Generalštaba, kolona će krenuti u protestnu šetnju do Tužilaštva za organizovani kriminal u Ustaničkoj ulici. Baklje iz pravca prostorija SNS-a Srpske zastave i upaljene baklje bliže se Generalštabu, piše N1. Reporter N1 javlja da one dolaze iz pravca prostorija SNS-a u Ulici Kneza Miloša. Kaže da se sve dešava ispred prostorija stranke. Saobraćajna policija zaustavila saobraćaj kod Generalštaba. Kod Generalštaba još uvek teku
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

(BLOG) "Marš za pravosuđe": Protest zaposlenih u pravosuđu zbog "Mrdićevih zakona"

(BLOG) "Marš za pravosuđe": Protest zaposlenih u pravosuđu zbog "Mrdićevih zakona"

N1 Info pre 4 minuta
BLOG UŽIVO: "Marš za pravosuđe" - protest sudija, tužilaca i advokata u Beogradu zbog "Mrdićevih zakona"

BLOG UŽIVO: "Marš za pravosuđe" - protest sudija, tužilaca i advokata u Beogradu zbog "Mrdićevih zakona"

Insajder pre 4 minuta
Kragujevački advokati i sudije na Maršu za pravosuđe

Kragujevački advokati i sudije na Maršu za pravosuđe

Glas Šumadije pre 9 minuta
Skup "Marš za pravosuđe" u Beogradu: Sudije, tužioci, advokati i građani šetaju od Generalštaba do zgrade JTOK u Ustaničkoj…

Skup "Marš za pravosuđe" u Beogradu: Sudije, tužioci, advokati i građani šetaju od Generalštaba do zgrade JTOK u Ustaničkoj

Nova pre 4 minuta
(UŽIVO) „Marš za pravosuđe“: Protest sudija i tužioca zbog „Mrdićevih zakona“

(UŽIVO) „Marš za pravosuđe“: Protest sudija i tužioca zbog „Mrdićevih zakona“

Danas pre 9 minuta
Protest zaposlenih u pravosuđu

Protest zaposlenih u pravosuđu

NIN pre 4 minuta
Protest "Marš za pravosuđe" ispred zgrade Generalštaba, zaustavljen saobraćaj na uglu Nemanjine i Ulice kneza Miloša

Protest "Marš za pravosuđe" ispred zgrade Generalštaba, zaustavljen saobraćaj na uglu Nemanjine i Ulice kneza Miloša

Newsmax Balkans pre 14 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Organizovani kriminalTužilaštvoSNS

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) "Marš za pravosuđe": Protest zaposlenih u pravosuđu zbog "Mrdićevih zakona"

(BLOG) "Marš za pravosuđe": Protest zaposlenih u pravosuđu zbog "Mrdićevih zakona"

N1 Info pre 4 minuta
Poljska se vraća proizvodnji zabranjenih protivpešadijskih mina, tvrdi da se tako brani od Rusije

Poljska se vraća proizvodnji zabranjenih protivpešadijskih mina, tvrdi da se tako brani od Rusije

Insajder pre 9 minuta
Hladno i oblačno vreme u Srbiji sa slabim snegom i kišom, najava toplijeg i promenljivog vremena od nedelje

Hladno i oblačno vreme u Srbiji sa slabim snegom i kišom, najava toplijeg i promenljivog vremena od nedelje

Naslovi.ai pre 39 minuta
BLOG UŽIVO: "Marš za pravosuđe" - protest sudija, tužilaca i advokata u Beogradu zbog "Mrdićevih zakona"

BLOG UŽIVO: "Marš za pravosuđe" - protest sudija, tužilaca i advokata u Beogradu zbog "Mrdićevih zakona"

Insajder pre 4 minuta
Proglašeni dobitnici književne nagrade Radoje Domanović

Proglašeni dobitnici književne nagrade Radoje Domanović

Insajder pre 29 minuta