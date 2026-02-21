Zvezda šesti put zaredom osvojila Kup Radivoja Koraća: Dominacija nad Megom u finalu

Košarkaši Crvene zvezde osvojili su Kup Radivoja Koraća, pošto su u finalu u Nišu pobedili Megu rezultatom 106:84 (35:25, 30:25, 16:20, 25:14).

Zvezda je osvojila šesti trofej u nizu, 12. od kada nosi ime Radivoja Koraća, a ukupno 15. nacionalni Kup u istoriji kluba. Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Džordan Nvora, koji je postigao 29 poena, dok je Ognjen Dobrić dodao 21. U redovima Mege najbolji je bio Luiđi Suigo sa 23 poena.