Evo kad je na programu finale Kupa Radivoja Koraća: Zvezda za nastavak vladavine, Mega sanja novu senzaciju

Nova pre 5 sati
Košarkaši Crvene zvezde i Mege odmeriće snage u finalu Kupa Radivoja Koraća za sezonu 2025/2026.

Crveno-beli su u polufinalu savladali Spartak 86:69, dok je Mega bila bolja od Partizana nakon u najmanju ruku čudnih 40 minuta košarke sa 80:58. Ovo će biti prvo finale koje Mega igra još od 2023. godine, kada je rival bila upravo Crvena zvezda (pobeda crveno-belih 96:79). Zvezda je bila bolja i 2021. godine u Novom Sadu, pobedom 73:60, kao i 2014. (81:80), odnosno 2015. (80:74). Mega je svoj jedini trofej osvojila 2016. godine, i to 21. februara, kada je sa 85:80
